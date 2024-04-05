Дочерняя компания Газпрома в Беларуси не выплатит дивиденды

Это юрлицо отвечает за белорусский участок газопровода «Ямал — Европа», но не является единственным активом «Газпрома» в Беларуси. Российскому сырьевому гиганту напрямую принадлежит пакет в 49,818% в Белгазпромбанке. Такой же долей «Газпром» опосредовано владеет в нем через Газпромбанк, а еще 0,266% — через ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В банке есть и пакет, который принадлежит Госкомимуществу (0,097%). Общая сумма дивидендов от Белгазпромбанка по итогам 2023 года была примерно 59,8 миллиона белорусских рублей (1,7 миллиарда российских).