Дочерняя компания Газпрома в Беларуси не выплатит дивиденды

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Российское ПАО «Газпром» решило, что ее дочерняя компания в Беларуси не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в опубликованном решении.
«Прибыль за 2023 год оставить в распоряжении ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”, — сказано в документе.
Причина решения не раскрывается. В прошлом году, по итогам 2022-го, дивиденды составили около 341,2 миллиона белорусских рублей (9,7 миллиарда российских). Чистая прибыль в 2022 году была почти 430 миллионов белорусских рублей, а в 2023-м — 299,8 миллиона (около 12 миллиардов и 8,5 миллиарда российскими соответственно).
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — полностью принадлежит «Газпрому». Белорусская дочерняя компания занимается транспортировкой газа по газопроводам, общая протяженность которых превышает 7,9 тысячи километров. Также в ведении компании находятся 13 компрессорных станций, три подземных газохранилища, 227 газораспределительных станций и другие объекты.
Это юрлицо отвечает за белорусский участок газопровода «Ямал — Европа», но не является единственным активом «Газпрома» в Беларуси. Российскому сырьевому гиганту напрямую принадлежит пакет в 49,818% в Белгазпромбанке. Такой же долей «Газпром» опосредовано владеет в нем через Газпромбанк, а еще 0,266% — через ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В банке есть и пакет, который принадлежит Госкомимуществу (0,097%). Общая сумма дивидендов от Белгазпромбанка по итогам 2023 года была примерно 59,8 миллиона белорусских рублей (1,7 миллиарда российских).