Застройку в Находке хочет вести компания экс-министра транспорта Хабаровского края

Проект комплексной застройки мыса Астафьева в Находке, который планирует реализовать компания со сложным названием «Тавридажилстрой», получил статус приоритетного для Приморья. А значит, может рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет и даже возможность получить земельный участок без торгов. При этом основным владельцем компании является бывший высокопоставленный чиновник из Хабаровского края, в своё время даже выдвигавшийся на пост губернатора соседнего с Приморьем региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект в области недвижимости стал одним из двух проектов, которые были одобрены Советом по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, состоявшемся в пятницу, 5 апреля. Заседание совета провел губернатор Олег Кожемяко.

По замыслу инвестора проекта, новый жилой квартал в Находке будет насчитывать 50 многоэтажных домов, общая площадь территории составит 185 гектаров. Проект также предполагает создание торгово-развлекательного центра, гостиницы, пляжной зоны, а также образовательных и спортивных объектов.

ООО специализированный застройщик «Тавридажилстрой» было создано во Владивостоке в октябре 2020 года. По данным ЕГРЮЛ, 62% капитала ООО принадлежит самой компании, а владельцем оставшихся 38% является бывший министр промышленности и транспорта Хабаровского края Константин Пепеляев.

В «портфеле» Пепеляева на данный момент есть еще один интересный актив — он является генеральным директором и совладельцем резидента ТОР «Приморье» (ранее — ТОР «Надеждинская») ООО «СЗ Трест-Востокжилстрой», который планирует построить в промышленном парке «Большой Камень» завод по производству железобетонных изделий, неавтоклавного газобетона и товарного бетона стоимостью 1 млрд рублей. Запуск первой очереди предприятия стоимостью около 500 млн рублей планировался на осень 2024 года, она рассчитана на производство продукции для строительства ориентировочно 60−70 тысяч кв. метров жилья в год.