Застройку в Находке хочет вести компания экс-министра транспорта Хабаровского края

Проект комплексной застройки мыса Астафьева в Находке, который планирует реализовать компания со сложным названием «Тавридажилстрой», получил статус приоритетного для Приморья. А значит, может рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет и даже возможность получить земельный участок без торгов. При этом основным владельцем компании является бывший высокопоставленный чиновник из Хабаровского края, в своё время даже выдвигавшийся на пост губернатора соседнего с Приморьем региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект в области недвижимости стал одним из двух проектов, которые были одобрены Советом по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, состоявшемся в пятницу, 5 апреля. Заседание совета провел губернатор Олег Кожемяко.
По замыслу инвестора проекта, новый жилой квартал в Находке будет насчитывать 50 многоэтажных домов, общая площадь территории составит 185 гектаров. Проект также предполагает создание торгово-развлекательного центра, гостиницы, пляжной зоны, а также образовательных и спортивных объектов.
ООО специализированный застройщик «Тавридажилстрой» было создано во Владивостоке в октябре 2020 года. По данным ЕГРЮЛ, 62% капитала ООО принадлежит самой компании, а владельцем оставшихся 38% является бывший министр промышленности и транспорта Хабаровского края Константин Пепеляев.
Константин Пепеляев работал в правительстве Хабаровского края с 2014 года, в 2016—2018 гг. занимал должность министра строительства. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ноябре 2018 года после вступления в должность назначил Пепеляева министром промышленности и транспорта. В апреле 2019 года Пепеляев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Интересно, что Пепеляев в 2004 году был одним из шести кандидатов на пост губернатора Хабаровского края, наряду с действующим главой региона Виктором Ишаевым, который в итоге выборы и выиграл. На тот момент Пепеляев был директор компании-застройщика «Акваном Стройкомплектсервис» (уже ликвидирована по решению ФНС).