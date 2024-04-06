Под Воронежем построят завод на 200 рабочих мест

Для Воронежской области этот завод будет особенно важен, так как с 2025 года регион планирует вступить в программу модернизации системы ЖКХ. Инженерные, коммунальные системы будут обновлять и модернизировать в том числе за счёт производства труб в регионе. Рынок сбыта завода будет расти. Это позволит расширить номенклатуру продукции и таким образом создать самое крупное производство полиэтиленовых труб с современной технологией изготовления. По предварительным подсчётам, в год планируют производить до 20,4 тысячи тонн полиэтиленовых труб диаметром 16 — 1200 миллиметра.