Под Воронежем построят завод на 200 рабочих мест

Об этом в правительстве области говорили Александр Гусев и руководитель компании «Воронеж-ПЛАСТ» Алексей Степанов в пятницу, 5 апреля.
Строительство современного производственного комплекса по изготовлению гладких и гофрированных полиэтиленовых труб сможет поставлять продукцию оптом и в розничной сети в России, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Компания производит полиэтиленовые трубы для поставки воды, газа, для горизонтально направленного бурения и фитинги — элементы соединения труб.
Для Воронежской области этот завод будет особенно важен, так как с 2025 года регион планирует вступить в программу модернизации системы ЖКХ. Инженерные, коммунальные системы будут обновлять и модернизировать в том числе за счёт производства труб в регионе. Рынок сбыта завода будет расти. Это позволит расширить номенклатуру продукции и таким образом создать самое крупное производство полиэтиленовых труб с современной технологией изготовления. По предварительным подсчётам, в год планируют производить до 20,4 тысячи тонн полиэтиленовых труб диаметром 16 — 1200 миллиметра.
На 10 тысячах квадратных метрах построят четыре производственных цеха, склад и административное здание. Общие вложения составят 2,185 миллиарда рублей. Строительство должны реализовать за два года. Ожидаемые налоговые поступления составят 4,7 миллиарда рублей. На вновь открывшиеся 200 рабочих мест наберут специалистов с окладом до 90,5 тысячи рублей в месяц.