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Под Воронежем построят завод на 200 рабочих мест

На территории особой экономической зоны «Центр» под Воронежем построят завод по производству полиэтиленовых труб, который сможет обеспечить работой около 200 человек.

Об этом в правительстве области говорили Александр Гусев и руководитель компании «Воронеж-ПЛАСТ» Алексей Степанов в пятницу, 5 апреля.

Строительство современного производственного комплекса по изготовлению гладких и гофрированных полиэтиленовых труб сможет поставлять продукцию оптом и в розничной сети в России, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Компания производит полиэтиленовые трубы для поставки воды, газа, для горизонтально направленного бурения и фитинги — элементы соединения труб.

Для Воронежской области этот завод будет особенно важен, так как с 2025 года регион планирует вступить в программу модернизации системы ЖКХ. Инженерные, коммунальные системы будут обновлять и модернизировать в том числе за счёт производства труб в регионе. Рынок сбыта завода будет расти. Это позволит расширить номенклатуру продукции и таким образом создать самое крупное производство полиэтиленовых труб с современной технологией изготовления. По предварительным подсчётам, в год планируют производить до 20,4 тысячи тонн полиэтиленовых труб диаметром 16 — 1200 миллиметра.

На 10 тысячах квадратных метрах построят четыре производственных цеха, склад и административное здание. Общие вложения составят 2,185 миллиарда рублей. Строительство должны реализовать за два года. Ожидаемые налоговые поступления составят 4,7 миллиарда рублей. На вновь открывшиеся 200 рабочих мест наберут специалистов с окладом до 90,5 тысячи рублей в месяц.

строительство