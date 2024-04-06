Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии подорожал бензин

На заправках «Башнефти» выросли цены на бензин, передает портал Ufanovosti.

Источник: Башинформ

Отмечается повышение стоимости марки «95 Atum» с 53,40 до 53,70 копеек, а также дизельного топливо, которое подорожало с 61,40 до 61,70 коп.

Ранее стало известно. что компания выпустила 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году.

топливо