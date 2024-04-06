В Башкирии подорожал бензин

Отмечается повышение стоимости марки «95 Atum» с 53,40 до 53,70 копеек, а также дизельного топливо, которое подорожало с 61,40 до 61,70 коп.
Ранее стало известно. что компания выпустила 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году.
На заправках «Башнефти» выросли цены на бензин, передает портал Ufanovosti.
Отмечается повышение стоимости марки «95 Atum» с 53,40 до 53,70 копеек, а также дизельного топливо, которое подорожало с 61,40 до 61,70 коп.
Ранее стало известно. что компания выпустила 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году.