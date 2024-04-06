Средняя зарплата в Воронежской области превысила 55 тыс рублей

Заметно больше средней зарплаты по региону в январе получали специалисты в сфере информации и связи. Оплата труда этих сотрудников была выше в 1,7 раза. В топе высокооплачиваемых также были работники организаций, производивших электрическое оборудование (на 34,2% выше от средней заработной платы по области), сотрудники компаний по производству транспортных средств и оборудования (34%), специалисты, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью (33,9%), а также осуществлявшие финансовую и страховую деятельность (33,4%). Заработная плата работников сельского хозяйства составила 102,6% от средней заработной платы по области.