Средняя зарплата в Воронежской области превысила 55 тыс рублей

В январе 2024-го в Воронежской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций достигла 55 792,8 рубля. По сравнению с аналогичным месяцем 2023-го сумма выросла на 18%. Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе 2024-го вырос на 10,4%. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата.
Заметно больше средней зарплаты по региону в январе получали специалисты в сфере информации и связи. Оплата труда этих сотрудников была выше в 1,7 раза. В топе высокооплачиваемых также были работники организаций, производивших электрическое оборудование (на 34,2% выше от средней заработной платы по области), сотрудники компаний по производству транспортных средств и оборудования (34%), специалисты, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью (33,9%), а также осуществлявшие финансовую и страховую деятельность (33,4%). Заработная плата работников сельского хозяйства составила 102,6% от средней заработной платы по области.
Низкая зарплата наблюдалась в следующих областях:
- производство одежды — 40,8% от среднеобластного уровня;
- производство кожи и изделий из кожи — 50,8%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — 54,2%.
Ранее стало известно, что в январе 2024 года жители региона отдали за платные услуги 13 млрд 919,8 млн рублей, что на 2,7% меньше, чем в первый месяц прошлого года. В пересчете на душу населения получается, что каждому воронежцу в среднем оказали платных услуг на 6121,6 рубля. Коммунальные услуги в общей структуре взяли на себя 34,3% от суммы.