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Узбекистан остается главным импортером казахстанской пшеницы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экспорт казахстанской пшеницы в Узбекистан превысил уровень прошлого сезона, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Объем отгрузок за шесть месяцев текущего сезона уже превысил показатель прошлого. Так, в сентябре-феврале 2023/2024 годов Казахстан экспортировал в Узбекистан 1,6 миллиона тонн пшеницы. За аналогичный период этот показатель составлял 1,53 миллиона тонн.

В частности, февральский показатель экспорта стал самым высоким за последние четыре месяца и составил почти 300 тысяч тонн. В то же время в феврале прошлого года он был выше — 313,5 тысячи тонн.

Напомним, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Узбекистан. На переговорах с Шавкатом Мирзиёевым были конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов.