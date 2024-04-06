Узбекистан остается главным импортером казахстанской пшеницы

Объем отгрузок за шесть месяцев текущего сезона уже превысил показатель прошлого. Так, в сентябре-феврале 2023/2024 годов Казахстан экспортировал в Узбекистан 1,6 миллиона тонн пшеницы. За аналогичный период этот показатель составлял 1,53 миллиона тонн.
В частности, февральский показатель экспорта стал самым высоким за последние четыре месяца и составил почти 300 тысяч тонн. В то же время в феврале прошлого года он был выше — 313,5 тысячи тонн.
Напомним, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Узбекистан. На переговорах с Шавкатом Мирзиёевым были конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов.