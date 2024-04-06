Intel продал офисное здание в Нижнем Новгороде

«Одним из первых проектов, который планируется разместить в здании, станет бесплатная школа цифровых технологий “Школа 21” для всех желающих от 18 лет, кто хочет получить востребованную ИТ-профессию. Обучение в школе построено на методике “равный равному” — здесь нет менторов, лекций и оценок. Участники прокачивают свои “мягкие” навыки и учатся работать в команде», — уточнил сотрудник пресс-службы.