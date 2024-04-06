Мэр Красноярска проинспектировал строительство развязки в Тихих Зорях

«Пока министерством строительства проводятся процедуры по приведению в соответствие документов территориального планирования, идут судебные процессы по земле, подрядчику необходимо скорректировать график завоза на участок инертных материалов с учетом вводимых в городе весенних ограничений движения большегрузов. Также подрядчику требуется приступать к ограждению периметра территории Речного порта», — пояснил Владислав Логинов.