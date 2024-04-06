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Мэр Красноярска проинспектировал строительство развязки в Тихих Зорях

Построить дорогу должны к концу июля.

Глава Красноярска Владислав Логинов побывал на площадке по строительству развязки в Тихих Зорях, где сейчас работает 15 единиц техники.

Мэр проверил ход работ на объекте, а также поставил ряд задач представителям организаций подрядчика и заказчика.

«Пока министерством строительства проводятся процедуры по приведению в соответствие документов территориального планирования, идут судебные процессы по земле, подрядчику необходимо скорректировать график завоза на участок инертных материалов с учетом вводимых в городе весенних ограничений движения большегрузов. Также подрядчику требуется приступать к ограждению периметра территории Речного порта», — пояснил Владислав Логинов.

Заказчики, департамент градостроительства и УКС города, в свою очередь, прорабатывают решения, чтобы соблюсти заявленные сроки открытия движения по развязке, ведут ежедневный контроль работ на участке.

Напомним, на недавнем мероприятии в Горсовете представители мэрии обещали, что выезд из микрорайона Пашенный на Николаевский мост будет сдан в эксплуатацию до 31 июля.

строительство