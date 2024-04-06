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Нацбанк Беларуси сказал про увеличение золотовалютных резервов в марте 2024

Нацбанк: золотовалютные резервы выросли до $8,353 млрд в марте 2024 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси рассказали про увеличение золотовалютных резервов до 8,353 миллиарда долларов в марте 2024 года. Информация опубликована на официальном сайте Нацбанка Беларуси.

Согласно данным, за март 2024 года ЗВР увеличились на 133,9 миллиона долларов, или 1,6% после роста в феврале на 125,1 миллиона долларов, или на 1,55%. Сказано, что наибольшую долю в структуре золотовалютных резервных активов Беларуси занимают монетарное золото, а также активы в иностранной валюте. В Нацбанке отметили, что объем иностранной валюты в ЗВР на 1 апреля составил 3,1385 млрд долларов, уменьшившись на 158,1 миллиона долларов.