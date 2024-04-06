С завтрашнего дня в ЕАЭС ввозить мясо будут по-новому

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Изменения вступают в силу с 7 апреля, отметили в Евразийской экономической комиссии. Речь идет о техрегламенте на мясо и мясную продукцию, сообщает сайт ЕЭК.
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По данным комиссии, изменения корректируют требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) в отношении маркировки о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции.
«Актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира», — отметили в ведомстве.
Новые правила предусматривают допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ от указанных в маркировке:
белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке;
жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) — не более 120% от значений, указанных в маркировке.
«Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80%) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции», — пояснили в ЕЭК.
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Такой же подход используется в техническом регламент на мясо птицы и продукции его переработки от 1 января 2023 года.
По мнению представителей комиссии, изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем содержания пищевых веществ с учетом особенностей сырья и специфики мясоперерабатывающй промышленности.
Кроме того, поправки помогут предупредить действия, вводящие в заблуждение потребителей несоответствием фактических значений содержания белка, жира, углеводов и калорийности, указанным в маркировке.
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По мнению министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентина Татарицкого, введение новых требований окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС.
Вместе с тем, предусмотрен переходный период. Документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия.
Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.