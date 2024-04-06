В Беларуси изменили антимонопольные требования к реорганизации бизнеса

Например, теперь не будет считаться экономической концентрацией реорганизация юрлиц в форме слияния или присоединения, а также создание коммерческой организации, если вкладом в ее уставный фонд служат акции (доли в уставном фонде) другой компании или основные средства. При этом учитывается, что эти действия совершаются на основании законодательного акта, а также в случае принудительного разделения компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. Кроме того, экономической концентрацией не будет считаться приобретение имущества в рамках исполнительного производства при осуществлении процедур банкротства, а также преобразование хозяйственного общества в унитарное предприятие или в случае перехода права собственности по наследству.
Существенно изменяются условия, когда требуется согласие антимонопольного органа на реорганизацию компаний. Так, в случае слияния или присоединения стоимость активов одной из реорганизуемых организаций увеличивается с 200 тыс. до 400 тыс. базовых величин, а годовая выручка — с 400 тыс. до 800 тыс. (без НДС). Аналогично увеличиваются эти критерии при создании ассоциаций, союзов, государственных объединений для учредителей этих структур (кроме создания холдингов).
Кроме того, теперь не будет признаваться доминирующим положение государственных органов, которые наряду с государственно-властными полномочиями осуществляют деятельность, приносящую доход. Однако эта норма не распространяется на организации, осуществляющие функции таких органов.
В соответствии с законом одним из оснований для направления МАРТ предостережения о недопустимости действий (бездействия), которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, может быть публичное заявление должностного лица юридического лица, в том числе государственного органа, о планируемом поведении на товарном рынке, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства. Теперь оговаривается, что анонимные заявления здесь не будут приниматься во внимание.
Закон вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
Бизнес сможет отзывать заявления в делах о недобросовестной конкуренции.
Справка OL: доминирующим считается исключительное положение одного или нескольких хозяйствующих субъектов на товарном рынке, дающее такому лицу или лицам возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на этом рынке, устранять с него других хозяйствующих субъектов, затруднять им доступ на этот рынок или уход с него.
Экономическая концентрация — сделки с акциями (долями в уставном фонде), имуществом и правами коммерческих организаций, иные действия, включая создание и реорганизацию хозяйствующих субъектов — юрлиц, совершение которых оказывает или может оказать влияние на состояние конкуренции.