В Беларуси изменили антимонопольные требования к реорганизации бизнеса

Например, теперь не будет считаться экономической концентрацией реорганизация юрлиц в форме слияния или присоединения, а также создание коммерческой организации, если вкладом в ее уставный фонд служат акции (доли в уставном фонде) другой компании или основные средства. При этом учитывается, что эти действия совершаются на основании законодательного акта, а также в случае принудительного разделения компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. Кроме того, экономической концентрацией не будет считаться приобретение имущества в рамках исполнительного производства при осуществлении процедур банкротства, а также преобразование хозяйственного общества в унитарное предприятие или в случае перехода права собственности по наследству.