В Новосибирске бары и рестораны будут отчитываться о каждом грамме алкоголя

«Раньше в заведении общепита открывали бутылку и сразу списывали, то есть отчитывались, что она продана. Сейчас, согласно новым правилам, нужно отчитаться о вскрытии бутылки, и потом о продаже каждой дозы. Продали 100 граммов — информация сразу должна быть передана в ЕГАИС, продали еще 100 граммов — снова отчитались. И так по каждой дозе, до последнего грамма. Если спиртное использовали в приготовлении какого-то блюда, то эти миллилитры тоже отдельно учитываются. Барам, ресторанам, кафе нужно проработать вопросы программного обеспечения, чтобы на кассах был порционный учет спиртного. И обучить персонал», — прокомментировал начальник управления лицензирования Минпромторга Новосибирской области Ирина Редько.