В Красноярске хотят открыть термальный комплекс на берегу Енисея

О начале строительно-отделочных работ в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» сообщила группа компаний «Основа». Именно в ТРЦ появится термальный комплекс «Термолэнд». Строительство планируют завершить в IV квартале этого года.
Сейчас этап проектирования комплекса уже завершен. Площадь комплекса составит 11,5 тысяч квадратных метров, из них 3,5 — на открытом воздухе. На территории городского курорта будут аквазоны с бассейнами, детская зона, банные комплексы с различными саунами, спа-зона с массажем и другое.
Это не первый термальный комплекс в стране. Группа компаний открыла уже четыре, и еще 28 сейчас строит. Среди городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и другие.
Напомним, в Красноярске к 2027 году планировалось построить аквапарк, но в 2023 году работы остановили из-за нехватки оборудования.