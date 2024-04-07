В Красноярске хотят открыть термальный комплекс на берегу Енисея

Сейчас этап проектирования комплекса уже завершен. Площадь комплекса составит 11,5 тысяч квадратных метров, из них 3,5 — на открытом воздухе. На территории городского курорта будут аквазоны с бассейнами, детская зона, банные комплексы с различными саунами, спа-зона с массажем и другое.