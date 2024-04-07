У владельца маршруток из Иркутской области отобрали авто из-за 52 штрафов

Арест имущества был наложен на 49-летнего жителя посёлка Залари из-за 52 непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы ГУФССП РФ по Иркутской области, судебным приставам не удалось найти должника по его месту регистрации, однако они выяснили, что у него есть две микроавтобуса, которые осуществляют пассажирские перевозки в Иркутске.
— Однако водитель одной из маршруток отказался вступить в контакт с приставами и проигнорировал требование остановиться. В результате, сотрудникам ДПС пришлось помочь приставам-исполнителям задержать общественный транспорт. Маршрутка была остановлена полицейскими на конечной остановке и автомобиль был арестован. Водитель сообщил новость о случившемся владельцу-должнику по телефону и отправился домой пешком, — говорят в ведомстве.
Для возобновления работы маршруток на улицах города, владелец должен оплатить накопленные штрафы и исполнительский сбор.