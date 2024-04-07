Ремонт участка дороги «Белогорск — Межгорье» стартовал в Крыму

В Крыму стартовал участок дороги «Белогорск — Межгорье». Его протяженность составляет более 13 км, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
В настоящий момент на участке завершены работы по фрезерованию и установке бордюрного камня. Дорожники продолжают работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и основания под тротуары.
В 2024 году в Крыму будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог, также будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 пог. метров, — прокомментировали в правительстве.