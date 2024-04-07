Вадим Чебан прокомментировал ситуацию на газовом рынке Республики Молдова

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Госпредприятию Energocom нужно отменить участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный на май для некоторых промышленных потребителей энергоноситель продать на оптовом рынке АО «Молдовагаз» для покрытия нужд всех бытовых потребителей, такое мнение в своем Telegram высказал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Комментарий последовал в связи с «многочисленными обращениями представителей СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся на газовом рынке Республики Молдова».
«Считаю необходимым отменить АО Energocom свое участие в сделках на розничном рынке природного газа (поставке газа конечным потребителям), а весь закупленный объем на май 2024 года для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке АО “Молдовагаз” для покрытия нужд всех бытовых потребителей».
Он представил и альтернативный вариант: предложить данные объемы через механизм биржевой торговли всем розничным поставщикам природного газа.
«Такая сделка, безусловно, будет справедливой и позитивно скажется на тарифах как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов», — написал он.
Чебан также уточнил, что АО Energocom является единственным поставщиком в Республике Молдова с преимущественным правом закупки природного газа на международных рынках, наделенным обязательством оказания публичной услуги по поставке газа всем потребителям страны.
«В своей деятельности АО Energocom также использует кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и пользуется всемерной поддержкой государства», — уточнил глава АО «Молдовагаз».
Ранее в Energocom сообщили о закупке более 30 миллионов кубометров газа «по цене ниже, чем предложил “Газпром” для АО “Молдовагаз”. Сообщалось также, что в дополнение к соответствующим объемам газа и сжатому природному газу, закупленному на тестовой основе в первые два дня апреля, остальная часть потребности в текущем месяце будет покрыта АО Energocom» из запасов, созданных в начале холодного сезона 2023−2024 годов.
Ситуацию в цифрах озвучил бывший вице-премьер Александр Муравский, назвав ее «интересным кино».
«Молдовагаз» будет покупать газ у «Газпрома» в апреле по 327,27 доллара, или 303 евро. То есть Energocom купил газ за 300 евро и собирается продавать его АО «Молдовагаз» за 450, то есть в 1,5 раза дороже цены приобретения. Кто платить будет и обеспечивать суперприбыль АО Energocom? Да мы с вами, как конечные потребители", — подытожил Муравский.