Вадим Чебан прокомментировал ситуацию на газовом рынке Республики Молдова

«Молдовагаз» будет покупать газ у «Газпрома» в апреле по 327,27 доллара, или 303 евро. То есть Energocom купил газ за 300 евро и собирается продавать его АО «Молдовагаз» за 450, то есть в 1,5 раза дороже цены приобретения. Кто платить будет и обеспечивать суперприбыль АО Energocom? Да мы с вами, как конечные потребители", — подытожил Муравский.