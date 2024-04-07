Мясо в страны ЕАЭС будут ввозить по новым правилам

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня в странах Союза вступили в силу изменения в техрегламент на мясо и мясную продукцию. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Изменения, принятые Решением Совета ЕЭК в сентябре 2023 года, корректируют требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции.
«Актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира».
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке:
- белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке;
- жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) — не более 120% от значений, указанных в маркировке.
«Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80%) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции,» — пояснили в ЕЭК.
Аналогичный подход используется в техрегламенте Евразийского экономического союза на мясо птицы и продукции его переработки от 1 января 2023 года.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий отмечает, что изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем содержания пищевых веществ с учетом особенностей сырья и специфики мясоперерабатывающей промышленности.
Кроме того, поправки помогут предупредить действия, вводящие в заблуждение потребителей несоответствием фактических значений содержания белка, жира, углеводов и калорийности, указанным в маркировке.
По мнению представителей ЕЭК, введение в действие новых требований окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в странах Союза.
Вместе с тем предусмотрен переходный период. Документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия.
Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.