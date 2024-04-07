Мясо в страны ЕАЭС будут ввозить по новым правилам

«Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80%) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции,» — пояснили в ЕЭК.