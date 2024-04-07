В Беларусь запретили ввозить популярные российские бренды чая и кофе

В Беларуси запретили продукцию крупного российского производителя чая и кофе. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Беларуси (№ 21 от 1 апреля 2024-го), сообщает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.