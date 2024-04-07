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В Беларусь запретили ввозить популярные российские бренды чая и кофе

Чай и кофе популярных российских марок запрещены к ввозу в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продукцию крупного российского производителя чая и кофе. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Беларуси (№ 21 от 1 апреля 2024-го), сообщает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В постановлении сказано о запрете ввоза, реализации, хранения, транспортировки и использование на территории Беларуси продукции крупного российского производителя чая и кофе — ООО «ОРИМИ» из Ленинградской области России.

В документе заявляется, что в образцах черного чая «Принцесса Канди» и «Гита» была найдена плесень с превышением допустимой нормы.

Известно, что компания «ОРИМИ» производит многие популярные бренды кофе и чая: Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жокей», «Гита», «Жемчужина Нила», «Шах».

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