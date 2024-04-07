В Новосибирской области заметили сотни диких гусей-гуменников

Уже не календарная, а самая настоящая весна пришла в Новосибирскую область. И вместе с приходом тепла началась и новая миграция птиц. Не стали исключением и дикие гуси-гуменники: об этом в своем телеграм-канале написал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.