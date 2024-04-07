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В Новосибирской области заметили сотни диких гусей-гуменников

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Источник: Евгений Шестернин — Telegram

Уже не календарная, а самая настоящая весна пришла в Новосибирскую область. И вместе с приходом тепла началась и новая миграция птиц. Не стали исключением и дикие гуси-гуменники: об этом в своем телеграм-канале написал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

— Порядок прилетевших гусей в Новосибирскую область, — написал Евгений Шестернин и продемонстрировал видео с птицами.

На кадрах видно, что их сотни в небе Новосибирской областью, и для передышки в пути они выбирают водоемы.

флора и фауна