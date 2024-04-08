Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ

Как сообщил изданию коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, ситуация усугубилась с конца февраля. Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются защитить себя от возможного введения вторичных санкций, пояснил газете вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.