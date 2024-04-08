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Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ

«Известия»: платежи из России в Казахстан проходят с задержкой до трех недель.

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Срок обработки платежей из России в Казахстан увеличился из-за опасений попасть под вторичные санкции, сообщают «Известия».

«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель», — говорится в материале.

Как сообщил изданию коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, ситуация усугубилась с конца февраля. Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются защитить себя от возможного введения вторичных санкций, пояснил газете вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, комментируя новость, заверил, что Казахстан не откажется полностью от работы с Россией. С ним согласен независимый финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский.

«Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, транзакции полностью не прекратятся.

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