Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой, пишут СМИ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Срок обработки платежей из России в Казахстан увеличился из-за опасений попасть под вторичные санкции, сообщают «Известия».
«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель», — говорится в материале.
Как сообщил изданию коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, ситуация усугубилась с конца февраля. Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются защитить себя от возможного введения вторичных санкций, пояснил газете вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.
Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, комментируя новость, заверил, что Казахстан не откажется полностью от работы с Россией. С ним согласен независимый финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский.
«Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, транзакции полностью не прекратятся.