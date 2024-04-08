В Приморье планируют построить крупный кирпичный завод

Компания из Приморья планирует построить под Уссурийском кирпичный завод проектной мощностью до 30 млн кирпичей в год. Инвестор рассчитывает сэкономит при ввозе импортного оборудования на платежах за счет применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщает ИА PrimaMedia.
Резиденты СПВ при ввозе оборудования для производства товаров могут применить таможенную процедуру СТЗ, дающую ряд преференций и льгот, в том числе по оплате таможенных платежей. Для этого на территории участка резидента должна быть создана зона таможенного контроля (ЗТК).
С учетом изменений, внесенных в прошлом году в Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» в рассматриваемом случае требования к ее обустройству и оборудованию минимальны", — сказал начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Алексей Полушко.
На данный момент в Приморье работают несколько производств, на которых выпускается и возможен выпуск кирпича разных спецификаций, — «Примблок», «Гранат ДВ», «Велес вуд», «Зеленый свет», «МК-индустрия» (все — Владивосток).
Ввод нового жилья в Приморском крае в 2023 году составил 1,208 млн кв. метров что на 15,8% превышает показатель 2022 года. В регионе через программу комплексного развития территорий сформировано 10 земельных участков под потенциальное строительство 2,6 млн кв. метров жилья. Градостроительный потенциал региона в настоящее время составляет 13,2 млн кв. метров жилья.