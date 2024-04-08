В Приморье планируют построить крупный кирпичный завод

Резиденты СПВ при ввозе оборудования для производства товаров могут применить таможенную процедуру СТЗ, дающую ряд преференций и льгот, в том числе по оплате таможенных платежей. Для этого на территории участка резидента должна быть создана зона таможенного контроля (ЗТК).