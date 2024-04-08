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Минтранс Хабаровского края хочет снизить цену билетов на Сахалин до 1000 рублей

Ведомство предложило расширить географию субсидируемых перевозок.

Источник: Аэрофлот

Правительство Хабаровского края выступило с предложением дополнить список субсидируемых дальневосточных маршрутов перелётами из Хабаровска в основные города ДФО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, соответствующая инициатива передана в правительство Российской Федерации и в настоящее время ждёт одобрения.

 — В рамках расширения перечня субсидируемых социально значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа правительству РФ предложено включить маршруты из Хабаровска в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и во Владивосток, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин.

Глава ведомства также уточнил, что стоимость билетов между городами Дальнего Востока нужно установить в диапазоне от одной до четырёх тысяч рублей в одну сторону. Так, из Хабаровска до Петропавловска-Камчатского предложен тариф в 2500 рублей, в Магадан — 4000, во Владивосток —1800 рублей, а в Южно-Сахалинск — 1000 рублей. Нынешние актуальные цены на эти направления значительно выше.

Отметим, что в настоящее время для всех граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа, есть возможность по низким ценам приобрести авиабилет до Москвы. Например, стоимость перелёта из Хабаровска в столицу составляет сейчас 10 200 рублей. Кроме того, действуют субсидии для льготных категорий граждан.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» существенно увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. В частности, гораздо чаще самолёты будут летать из Хабаровска в столицу во время майских праздников и летом.