Минтранс Хабаровского края хочет снизить цену билетов на Сахалин до 1000 рублей

Правительство Хабаровского края выступило с предложением дополнить список субсидируемых дальневосточных маршрутов перелётами из Хабаровска в основные города ДФО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, соответствующая инициатива передана в правительство Российской Федерации и в настоящее время ждёт одобрения.
— В рамках расширения перечня субсидируемых социально значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа правительству РФ предложено включить маршруты из Хабаровска в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и во Владивосток, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин.
Глава ведомства также уточнил, что стоимость билетов между городами Дальнего Востока нужно установить в диапазоне от одной до четырёх тысяч рублей в одну сторону. Так, из Хабаровска до Петропавловска-Камчатского предложен тариф в 2500 рублей, в Магадан — 4000, во Владивосток —1800 рублей, а в Южно-Сахалинск — 1000 рублей. Нынешние актуальные цены на эти направления значительно выше.
Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» существенно увеличивает частоту рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. В частности, гораздо чаще самолёты будут летать из Хабаровска в столицу во время майских праздников и летом.