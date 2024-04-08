Минтранс Хабаровского края хочет снизить цену билетов на Сахалин до 1000 рублей

Глава ведомства также уточнил, что стоимость билетов между городами Дальнего Востока нужно установить в диапазоне от одной до четырёх тысяч рублей в одну сторону. Так, из Хабаровска до Петропавловска-Камчатского предложен тариф в 2500 рублей, в Магадан — 4000, во Владивосток —1800 рублей, а в Южно-Сахалинск — 1000 рублей. Нынешние актуальные цены на эти направления значительно выше.