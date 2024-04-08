Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске арестованы маршрутки, работающие на двух линиях

В Заларинском районе судебные приставы арестовали автопарк владельца маршруток. Причина — злостное уклонение от уплаты штрафов за нарушение ПДД, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

«Мужчина 1975 года рождения из Заларинского района накопил 52 штрафа за нарушение ПДД. По месту жительства в поселке Залари его найти не удалось, так как гражданин не проживает по прописке уже более 10 лет», — рассказали в пресс-службе региональной ФССП.

Как уточнили приставы, на злостного должника зарегистрированы два маршрутных автобуса, «которые используются под общественный транспорт в Иркутске».

Сотрудникам дорожной полиции пришлось преследовать одну из маршруток в потоке, потому что водитель остановиться не пожелал.

«Машина с экипажем ДПС и судебными приставами преследовала автомобиль должника до “конечной”, где его удалось остановить, “зажав” в кармане остановки общественного транспорта».

Когда пристав, описав микроавтобус, наложил на него арест, водитель сначала посчитал происходящее запоздалой первоапрельской шуткой, а, когда понял, что на самом деле произошло, позвонил владельцу и ушел.

На каком именно маршруте в Иркутске работали арестованные автобусы, не уточняется:

«Если должник не оплатит долг вместе с исполнительским сбором, на одном из наиболее загруженных маршрутов города станет на машину меньше», — говорят в ФССП.

штрафы
ГИБДД