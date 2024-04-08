В Иркутске арестованы маршрутки, работающие на двух линиях

«Мужчина 1975 года рождения из Заларинского района накопил 52 штрафа за нарушение ПДД. По месту жительства в поселке Залари его найти не удалось, так как гражданин не проживает по прописке уже более 10 лет», — рассказали в пресс-службе региональной ФССП.