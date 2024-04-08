Официальных такси в Хабаровском крае за год стало в пять раз больше

Напомним, что оказание услуг перевозки пассажиров легковыми автомобилями возможно исключительно при наличии у перевозчика разрешения. С 1 сентября прошлого года документы выдаются бесплатно в виде электронной реестровой записи. Получить их наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями могут и самозанятые.



На сегодняшний день в крае действуют 3460 легковых такси, 370 перевозчиков и 27 служб заказа. Также, помимо выдачи разрешений, региональный надзорный орган совместно с ДПС проводит регулярные рейды по контролю на наличие документов у тех, кто оказывает услуги по перевозке пассажиров.