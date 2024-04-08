Официальных такси в Хабаровском крае за год стало в пять раз больше

В Хабаровском крае число официальных такси за год выросло в пять раз до 3,5 тысяч единиц. В главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края причиной такого считают отмену платы за получение разрешения, упрощение процедур и сокращение сроков выдачи разрешительных документов на извоз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первым шагом для получения разрешения является внесение транспортного средства в региональный реестр легковых такси. Вторым — получение самого разрешения и включение в региональный реестр перевозчиков легковых такси. У нас в крае сделать это достаточно просто: можно через ближайший офис МФЦ, либо через сайт Госуслуг. Повторно посещать МФЦ также не нужно, результат будет направлен на электронную почту в течение пяти рабочих дней, — отмечает начальник отдела лицензионно-разрешительной работы госконтроля края Владимир Есин.
Напомним, что оказание услуг перевозки пассажиров легковыми автомобилями возможно исключительно при наличии у перевозчика разрешения. С 1 сентября прошлого года документы выдаются бесплатно в виде электронной реестровой записи. Получить их наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями могут и самозанятые.
На сегодняшний день в крае действуют 3460 легковых такси, 370 перевозчиков и 27 служб заказа. Также, помимо выдачи разрешений, региональный надзорный орган совместно с ДПС проводит регулярные рейды по контролю на наличие документов у тех, кто оказывает услуги по перевозке пассажиров.