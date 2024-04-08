Огромный микрорайон возведут на побережье в Приморье: как будет выглядеть

Проект был одобрен советом по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, который провел губернатор региона Олег Кожемяко. Согласно проекту застройщика, помимо жилой застройки здесь появится благоустроенный пляж, прогулочные зоны и скверы. Место должно стать точкой притяжения туристов.