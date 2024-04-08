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Огромный микрорайон возведут на побережье в Приморье: как будет выглядеть

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля, ФедералПресс. Новый жилой микрорайон Парковый появится на мысе Астафьева в Находке. Помимо жилой застройки проект предусматривает социальную и туристическую инфраструктуру.

Источник: Reuters

Проект был одобрен советом по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, который провел губернатор региона Олег Кожемяко. Согласно проекту застройщика, помимо жилой застройки здесь появится благоустроенный пляж, прогулочные зоны и скверы. Место должно стать точкой притяжения туристов.

Что касается жилого квартала, то здесь появится 50 многоквартирных домой, торгово-развлекательный центр, гостиницы, пляжная зона, образовательные и спортивные объекты. Планируется также строительство детский садов и двух школ.

Общая площадь квартир составит 185 га. На жилую застройку будет отведено 85 га, остальная территория будет отдана под зону рекреации. Помимо новых мест отдыха, парков и скверов, будет благоустроен и пляж бухты Лесной.

Напомним, в Приморье появится круглогодичный морской курорт в Хасанском районе. Место станет точкой притяжения туристов в течение всего года.

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