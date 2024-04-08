Работникам КнААЗ на 12% индексировали тарифы и оклады

Всем категориям персонала Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. Гагарина с 1 апреля 2024 года на 12% индексировали тарифы и оклады. В настоящий момент предприятие успешно выполняет государственный оборонный заказ на поставку в войска боевых машин Су-35С и Су-57, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу завода.



Напомним, ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал о росте числа заказов на поставку истребителей пятого поколения Су-57, выпускаемых КнААЗ. Увеличение количества собираемых на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре боевых машин потребует привлечения дополнительного персонала рабочих и инженерных специальностей. Уже до конца 2024 года число сотрудников предприятия планируется увеличить ещё на 800 человек.





Часть из требующихся специалистов Комсомольский-на-Амуре авиазавод подготовит самостоятельно. Сегодня на производстве наиболее востребованы сборщики-клёпальщики, операторы станков с программным управлением, слесари-инструментальщики, слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики. За желающими научиться авиастроительным специальностям за 4 — 6 месяцев на КнААЗ закрепят опытных наставников, по окончании обучения ученик получит профессию и приступит к самостоятельной работе.