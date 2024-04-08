Золотые месторождения Хабаровского края откроются летом

Золото в Хабаровском крае добывают третий год подряд. Для того чтобы сохранить рост добычи, Хабаровский край планирует увеличить геологоразведку в рамках программы «Геология. Возрождение легенды». Планируется, что к 2035 году федеральный бюджет выделит на это на 13% больше бюджетных средств.