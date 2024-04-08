Золотые месторождения Хабаровского края откроются летом

30 предприятий в девяти муниципальных районах и округе Хабаровского края будут разрабатывать россыпные золотые месторождения в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Современные методы позволяют добывать мелкое золото и использовать золотосодержащие пески, которые ранее не считались прибыльными из-за низкого содержания металла во всех золотодобывающих предприятиях края в районах и округе региона: Николаевском, Охотском, Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Ульчском, Ванинском и районе имени Лазо.
«Старательские артели в Хабаровском крае появились в начале 70-ых годов прошлого века. Первую основал легендарный пионер старательского движения в стране и герой романа Владимира Высоцкого “Черная свеча” Вадим Туманов. В 1971 году из этой артели была образована артель “Восток”. Вадим Иванович стал ее первым председателем. Традиции, заложенные основателем предприятия, живы и сейчас», сообщил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Золото в Хабаровском крае добывают третий год подряд. Для того чтобы сохранить рост добычи, Хабаровский край планирует увеличить геологоразведку в рамках программы «Геология. Возрождение легенды». Планируется, что к 2035 году федеральный бюджет выделит на это на 13% больше бюджетных средств.