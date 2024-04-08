Для Новосибирска могут закупить более 200 новых троллейбусов и автобусов

В 2023 году для города закупили партию из 120 штук. 80 из них доставили тогда же, в первом квартале этого года пришли оставшиеся 40 троллейбусов. В этом году в Новосибирск должны доставить еще 129 новых троллейбусов. Также мэрия обсуждает вопрос о закупке еще 142 единиц.