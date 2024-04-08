Для Новосибирска могут закупить более 200 новых троллейбусов и автобусов

В Новосибирске обсуждают планы по закупке нового общественного транспорта. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии.
В следующие три года планируется обновить 60 трамвайных вагонов. С 2017 года по настоящее время модернизировано 46 трамвайных вагонов, в прошлом году — четыре единицы.
В 2023 году для города закупили партию из 120 штук. 80 из них доставили тогда же, в первом квартале этого года пришли оставшиеся 40 троллейбусов. В этом году в Новосибирск должны доставить еще 129 новых троллейбусов. Также мэрия обсуждает вопрос о закупке еще 142 единиц.
С 2020 по 2022 для города закупили 205 новых низкопольных газомоторных автобусов городского типа. Сейчас рассматривается вопрос о закупке еще 120 автобусов.
Ранее в Новосибирске рассказали, по каким маршрутам будут ходить новые трамваи.