В Новосибирске инвалиду выдали жилье после вмешательства прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры восстановили право инвалида из Новосибирской области на получение законного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
После публикации в СМИ о нарушении прав местного жителя прокуратура Тогучинского района провела проверку.
Сотрудниками надзорного органа было установлено, что житель Тогучина с инвалидностью долгое время не мог улучшить свои жилищные условия. При этом он имел на это право во внеочередном порядке. Отмечается, что неоднократные обращения в различные инстанции не изменили ситуацию.
После выявленных нарушений прокурор внес главе Тогучина представление, которое было рассмотрено, а нарушения устранены.
В ведомстве также отметили, что заявителю и членам его семьи на условиях социального найма предоставили благоустроенную квартиру.