В Новосибирске инвалиду выдали жилье после вмешательства прокуратуры

Сотрудниками надзорного органа было установлено, что житель Тогучина с инвалидностью долгое время не мог улучшить свои жилищные условия. При этом он имел на это право во внеочередном порядке. Отмечается, что неоднократные обращения в различные инстанции не изменили ситуацию.