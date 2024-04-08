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В Новосибирске инвалиду выдали жилье после вмешательства прокуратуры

После публикации в СМИ о нарушении прав местного жителя прокуратура Тогучинского района провела проверку.

Благодаря вмешательству прокуратуры восстановили право инвалида из Новосибирской области на получение законного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После публикации в СМИ о нарушении прав местного жителя прокуратура Тогучинского района провела проверку.

Сотрудниками надзорного органа было установлено, что житель Тогучина с инвалидностью долгое время не мог улучшить свои жилищные условия. При этом он имел на это право во внеочередном порядке. Отмечается, что неоднократные обращения в различные инстанции не изменили ситуацию.

После выявленных нарушений прокурор внес главе Тогучина представление, которое было рассмотрено, а нарушения устранены.

В ведомстве также отметили, что заявителю и членам его семьи на условиях социального найма предоставили благоустроенную квартиру.

Прокуратура