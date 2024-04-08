Таможенники изъяли из красноярского магазина поддельную обувь и одежду на миллион рублей

Как сообщили в красноярской таможне, на прилавках находилось 225 пар обуви и 13 предметов одежды — курток, ветровок и штанов. Вся одежда имела логотипы известной торговой марки. Но обязательная маркировка DataMatrix-кодом, благодаря которой можно получить сведения об изготовителе, импортере и составе изделий, отсутствовала.