Таможенники изъяли из красноярского магазина поддельную обувь и одежду на миллион рублей

Как сообщили в красноярской таможне, на прилавках находилось 225 пар обуви и 13 предметов одежды — курток, ветровок и штанов. Вся одежда имела логотипы известной торговой марки. Но обязательная маркировка DataMatrix-кодом, благодаря которой можно получить сведения об изготовителе, импортере и составе изделий, отсутствовала.
«Товары также имели признаки контрафактности, что позже подтвердил представитель правообладателя товарного знака», — пояснили в пресс-службе таможни.
С реализации были сняты товары на общую сумму в 1 млн рублей. Их передали сотрудникам полиции. В отношении владельца товаров, индивидуального предпринимателя, проводится проверка.
«С помощью маркировки DataMatrix-кодом можно удостовериться в качестве товаров, их безопасности. Продукция кустарного производства, на которую нелегально нанесены логотипы известных брендов, не соответствует стандартам оригинальных товаров и может нанести вред, особенно если речь идет о детских изделиях», — пояснила заместитель начальника Красноярской таможни Ольга Цыпышева.