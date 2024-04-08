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Таможенники изъяли из красноярского магазина поддельную обувь и одежду на миллион рублей

В Красноярске в одном из магазинов Советского района нашли крупную нелегальную партию обуви и одежды.

Как сообщили в красноярской таможне, на прилавках находилось 225 пар обуви и 13 предметов одежды — курток, ветровок и штанов. Вся одежда имела логотипы известной торговой марки. Но обязательная маркировка DataMatrix-кодом, благодаря которой можно получить сведения об изготовителе, импортере и составе изделий, отсутствовала.

«Товары также имели признаки контрафактности, что позже подтвердил представитель правообладателя товарного знака», — пояснили в пресс-службе таможни.

С реализации были сняты товары на общую сумму в 1 млн рублей. Их передали сотрудникам полиции. В отношении владельца товаров, индивидуального предпринимателя, проводится проверка.

«С помощью маркировки DataMatrix-кодом можно удостовериться в качестве товаров, их безопасности. Продукция кустарного производства, на которую нелегально нанесены логотипы известных брендов, не соответствует стандартам оригинальных товаров и может нанести вред, особенно если речь идет о детских изделиях», — пояснила заместитель начальника Красноярской таможни Ольга Цыпышева.

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