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Поддельную одежду известных брендов продавали в одном из магазинов Советского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Нелегальную партию одежды и обуви выявили в одном из магазинов в Советском районе Красноярска сотрудники таможни края.

Источник: Красноярская таможня

В торговой точке находилось 225 пар обуви и 13 предметов одежды (курток, ветровок и штанов) с логотипами известной торговой марки без обязательной маркировки DataMatrix-кодом, сведений об изготовителе, импортере и составе изделий.

Специалисты подтвердили контрафактность данного товара.

Таможенники сняли нелегальную одежду и обувь общей стоимостью 1 млн рублей с реализации и передали товары сотрудникам полиции.

В отношении владельца товаров — индивидуального предпринимателя проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

торговля
таможня