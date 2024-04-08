Поддельную одежду известных брендов продавали в одном из магазинов Советского района

В торговой точке находилось 225 пар обуви и 13 предметов одежды (курток, ветровок и штанов) с логотипами известной торговой марки без обязательной маркировки DataMatrix-кодом, сведений об изготовителе, импортере и составе изделий.
Специалисты подтвердили контрафактность данного товара.
Таможенники сняли нелегальную одежду и обувь общей стоимостью 1 млн рублей с реализации и передали товары сотрудникам полиции.
В отношении владельца товаров — индивидуального предпринимателя проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.