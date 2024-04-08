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Хорошо, хоть время перевели, светает рано: Жители Кишинева в понедельник, 8 апреля, останутся без света — сообщаем адреса

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Premier Energy сообщает, что в понедельник, 8 апреля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишиневе не будет электричества, сообщает nokta.md.

Буюканы

9:30 — 17:00.

  • ул. О. Гибу, 9, 9/1, 11/2, 15−19,
  • ул. Сучевица, 31, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38/2, 38/3,

Дурлешты

9:50 — 17:00.

  • ул. Александру Маринеску, 38.
  • ул. Балкань (частично),
  • ул. Митрополит Петру Мовилэ (частично).

Трушены

9:30 — 17:00.

  • ул. Кичера,
  • ул. Игорь Виеру,
  • ул. Митрополит Петру Мовилэ,
  • ул. Сфынтул Георге — все частично.

Думбрава

9:30 — 17:00.

  • ул. Бот Михай,
  • ул. Буюкань,
  • ул. Дмитрий Кантемир,
  • ул. Дурлешты,
  • ул. Фынтилинор,
  • ул. Фрумоаса,
  • ул. Игорь Виеру,
  • ул. Иоанн Креститель,
  • ул. Ла Раскруче,
  • ул. Мария Чиботарь,
  • ул. Михаил Садовяну,
  • ул. Митрополит Петру Мовилэ,
  • ул. Приетенией,
  • ул. Рарестий,
  • ул. Сфынтул Георге,
  • ул. Теилор,
  • ул. Виерул,
  • ул. Дачная — частично.

Чеканы

13:10 — 15:00.

  • ул. Варница, 2 — частично.

09:00 — 12:00.

Село Бубуечь

  • ул. Андрей Дога,
  • ул. Буребиста,
  • ул. Евгений Дога,
  • ул. Флорилор,
  • ул. Игорь Виеру,
  • ул. Независимости,
  • ул. Извоарелор,
  • ул. Михай Эминеску,
  • ул. Мирон Костин,
  • ул. Салкымилор,
  • ул. Св. Андрей,
  • ул. Валя Язулуй,
  • ул. Валериу Купча,
  • ул. Вероника Микле,
  • ул. Виктория — частично.

09:00 — 17:00.

ком. Колоница

  • ул. 31 августа 1989 года,
  • ул. Албишоара,
  • ул. Алексей Матеевич,
  • ул. Будешть,
  • ул. Чобану Тамара,
  • ул. Колоница,
  • ул. Кукоарелор,
  • ул. Куза-Водэ,
  • ул. Дачилор,
  • ул. Эмилиан Буков,
  • ул. Флорилор,
  • ул. Георге Асаки,
  • ул. Греческая,
  • ул. Гайдукулуй,
  • ул. Гиппократа,
  • ул. Хотинская,
  • ул. Ион Некулче,
  • ул. Мария Драган,
  • ул. Михай Эминеску,
  • ул. Николае Тестемицану,
  • ул. Рэсаритулуй,
  • ул. Салкымилор,
  • ул. Св. Мария,
  • ул. Штефан чел Маре ши Сфынт,
  • ул. Тигина,
  • ул. Тинеретулуй,
  • ул. Тохатин,
  • ул. Трандафирилор,
  • ул. Василе Лупу,
  • ул. Виеру,
  • ул. Зорилор частично.

с. Тогатин

  • ул. Андрея Доги,
  • ул. Чокырлей,
  • ул. Индепенцей,
  • ул. Николае Сулак,
  • ул. Сперанцей,
  • ул. Валя Трандафирилор — частично.

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