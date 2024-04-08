Хорошо, хоть время перевели, светает рано: Жители Кишинева в понедельник, 8 апреля, останутся без света — сообщаем адреса

Premier Energy сообщает, что в понедельник, 8 апреля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишиневе не будет электричества, сообщает nokta.md.
Буюканы
9:30 — 17:00.
- ул. О. Гибу, 9, 9/1, 11/2, 15−19,
- ул. Сучевица, 31, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38/2, 38/3,
Дурлешты
9:50 — 17:00.
- ул. Александру Маринеску, 38.
- ул. Балкань (частично),
- ул. Митрополит Петру Мовилэ (частично).
Трушены
9:30 — 17:00.
- ул. Кичера,
- ул. Игорь Виеру,
- ул. Митрополит Петру Мовилэ,
- ул. Сфынтул Георге — все частично.
Думбрава
9:30 — 17:00.
- ул. Бот Михай,
- ул. Буюкань,
- ул. Дмитрий Кантемир,
- ул. Дурлешты,
- ул. Фынтилинор,
- ул. Фрумоаса,
- ул. Игорь Виеру,
- ул. Иоанн Креститель,
- ул. Ла Раскруче,
- ул. Мария Чиботарь,
- ул. Михаил Садовяну,
- ул. Митрополит Петру Мовилэ,
- ул. Приетенией,
- ул. Рарестий,
- ул. Сфынтул Георге,
- ул. Теилор,
- ул. Виерул,
- ул. Дачная — частично.
Чеканы
13:10 — 15:00.
- ул. Варница, 2 — частично.
09:00 — 12:00.
Село Бубуечь
- ул. Андрей Дога,
- ул. Буребиста,
- ул. Евгений Дога,
- ул. Флорилор,
- ул. Игорь Виеру,
- ул. Независимости,
- ул. Извоарелор,
- ул. Михай Эминеску,
- ул. Мирон Костин,
- ул. Салкымилор,
- ул. Св. Андрей,
- ул. Валя Язулуй,
- ул. Валериу Купча,
- ул. Вероника Микле,
- ул. Виктория — частично.
09:00 — 17:00.
ком. Колоница
- ул. 31 августа 1989 года,
- ул. Албишоара,
- ул. Алексей Матеевич,
- ул. Будешть,
- ул. Чобану Тамара,
- ул. Колоница,
- ул. Кукоарелор,
- ул. Куза-Водэ,
- ул. Дачилор,
- ул. Эмилиан Буков,
- ул. Флорилор,
- ул. Георге Асаки,
- ул. Греческая,
- ул. Гайдукулуй,
- ул. Гиппократа,
- ул. Хотинская,
- ул. Ион Некулче,
- ул. Мария Драган,
- ул. Михай Эминеску,
- ул. Николае Тестемицану,
- ул. Рэсаритулуй,
- ул. Салкымилор,
- ул. Св. Мария,
- ул. Штефан чел Маре ши Сфынт,
- ул. Тигина,
- ул. Тинеретулуй,
- ул. Тохатин,
- ул. Трандафирилор,
- ул. Василе Лупу,
- ул. Виеру,
- ул. Зорилор частично.
с. Тогатин
- ул. Андрея Доги,
- ул. Чокырлей,
- ул. Индепенцей,
- ул. Николае Сулак,
- ул. Сперанцей,
- ул. Валя Трандафирилор — частично.