Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет на экспорт российского сахара не повлияет на цены в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минсельхоз Узбекистана развеял слухи о возможном дефиците и подорожании сахара, вызванные временным запретом на экспорт сахара из России, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Ограничение экспорта российского сахара не вызовет дефицита на внутреннем рынке Узбекистана, так как деятельность крупных сахарных заводов в стране не связана с Россией. В 2023 году сырье в основном импортировалось из Бразилии и Индии в объеме 762 тысяч тонн (98% производства сахара)», — заверили в Минсельхозе.

Хотя импорт готовой сахарной продукции не только из России, но и из других стран ограничен, внутренний спрос полностью могут удовлетворить отечественные предприятия.

За год Узбекистан потребляет, в среднем, 650−700 тысяч тонн сахара. В то же время 2 предприятия по производству сахара «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» производят его более 900 тысяч тонн ежегодно.

В Минсельхозе сообщили, что подобные новости каждый год перед началом сезона распространяют заинтересованные люди, и призвали узбекистанцев к бдительности.

Ранее, российские СМИ сообщили, что в стране ввели временный запрет на экспорт сахара. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года.