Запрет на экспорт российского сахара не повлияет на цены в Узбекистане

«Ограничение экспорта российского сахара не вызовет дефицита на внутреннем рынке Узбекистана, так как деятельность крупных сахарных заводов в стране не связана с Россией. В 2023 году сырье в основном импортировалось из Бразилии и Индии в объеме 762 тысяч тонн (98% производства сахара)», — заверили в Минсельхозе.
Хотя импорт готовой сахарной продукции не только из России, но и из других стран ограничен, внутренний спрос полностью могут удовлетворить отечественные предприятия.
За год Узбекистан потребляет, в среднем, 650−700 тысяч тонн сахара. В то же время 2 предприятия по производству сахара «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» производят его более 900 тысяч тонн ежегодно.
В Минсельхозе сообщили, что подобные новости каждый год перед началом сезона распространяют заинтересованные люди, и призвали узбекистанцев к бдительности.
Ранее, российские СМИ сообщили, что в стране ввели временный запрет на экспорт сахара. Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года.