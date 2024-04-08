Запрет на экспорт российского сахара не повлияет на цены в Узбекистане

«Ограничение экспорта российского сахара не вызовет дефицита на внутреннем рынке Узбекистана, так как деятельность крупных сахарных заводов в стране не связана с Россией. В 2023 году сырье в основном импортировалось из Бразилии и Индии в объеме 762 тысяч тонн (98% производства сахара)», — заверили в Минсельхозе.