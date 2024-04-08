На улице Дианова в Омске ввели в эксплуатацию новый дом

Застройщик объекта — ООО «Специализированный застройщик Вита». Общая площадь жилых помещений составляет 7532,4 кв. м. Как уточнили в департаменте архитектуры, в 9-этажном доме — 192 квартиры, 160 из которых — однокомнатные, 32 — двухкомнатные.
Напомним, ранее сообщалось о положительных заключениях Госсстройнадзора касательно объекта.
Судя по всему, планируется, что сданный дом станет первым в ЖК «На Дианова». В июне 2023 года Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал ООО «Специализированный застройщик “Вита” разрешение на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома по улице Дианова в Кировском округе. Согласно проектной документации, застройщик возведет дом на 96 квартир, из которых 48 — студии, 32 — однокомнатные, 16 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме — 4 072,48 кв. м.