На улице Дианова в Омске ввели в эксплуатацию новый дом

Судя по всему, планируется, что сданный дом станет первым в ЖК «На Дианова». В июне 2023 года Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал ООО «Специализированный застройщик “Вита” разрешение на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома по улице Дианова в Кировском округе. Согласно проектной документации, застройщик возведет дом на 96 квартир, из которых 48 — студии, 32 — однокомнатные, 16 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений в доме — 4 072,48 кв. м.