Производство макаронных изделий растет в Хабаровском крае

Производители макарон в Хабаровском крае наращивают объемы производства. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с начала 2024 года рост составляет 35 процентов. На сегодняшний день единственным производителем макарон в крае является предприятие «Дальневосточная продукция». Результатов удалось добиться за счет новой линии производства.
В региональном минсельхозе отметили, что с начала 2024 года наметилась тенденция роста объемов производства макаронных изделий. Причина тому техническое перевооружение. Это возможно благодаря различным мерам поддержки, например, гранту на развитие своего дела или льготному кредиту.
На предприятии, которое открылось в феврале 2020 года, за 2023 год произведено 916,7 тонны макаронных изделий. Это больше на восемь процентов по отношению к 2022 году. Отмечается и покупательский спрос, отсюда и решение наращивать мощности.
В прошлом году на предприятии приобрели в лизинг новую линию. Сейчас она в пути, установка панируется в первом полугодии 2024 года. Использовать ее будут для производства экспериментальных макаронных изделий из ржаной муки.