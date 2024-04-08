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В одном из районов столицы до вечера частично отключили газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Юнусабадском районе частично отключили газоснабжение на время ремонтных работ, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Худудгаз Пойтахт», подача природного газа приостановлена до 18:00.

Отключение затронуло 28 многоэтажных домов на массиве ТашГРЭС, 25 частных домов, расположенных по улицам Гуллола и Богишамол, а также 30 оптовых потребителей.

ЖКХ