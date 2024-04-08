Министр сельского хозяйства сказал, что будет с сахаром в Беларуси

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет с сахаром в Беларуси.
В частности, он озвучил прогнозы по урожаю. Зерна ожидается не менее 9,1 миллиона тонн, рапса — 1,15 миллиона тонн.
— Чтобы сахарной свеклой обеспечить наши перерабатывающие предприятия, урожай должен быть 5,1 — 5,2 миллиона тонн. И у нас уже опыт есть, и по прошлому году неплохие результаты получены, — сказал министр.
Отсюда понятный вывод — Беларусь будет с сахаром.
Среди главных задач Бартош также назвал обеспечение кормами животноводства.
— 32 центнера кормовых единиц на условную голову мы в обязательном порядке должны обеспечить. Это даст возможность, во-первых, сохранить поголовье, — отметил Сергей Бартош.
По его словам, проблемы с падежом скота связаны как раз с количеством и качеством кормов.