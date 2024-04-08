Вашингтон
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр сельского хозяйства сказал, что будет с сахаром в Беларуси

Министр сельского хозяйства Сергей Бартош сказал, что будет с сахаром в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что будет с сахаром в Беларуси.

В частности, он озвучил прогнозы по урожаю. Зерна ожидается не менее 9,1 миллиона тонн, рапса — 1,15 миллиона тонн.

— Чтобы сахарной свеклой обеспечить наши перерабатывающие предприятия, урожай должен быть 5,1 — 5,2 миллиона тонн. И у нас уже опыт есть, и по прошлому году неплохие результаты получены, — сказал министр.

Отсюда понятный вывод — Беларусь будет с сахаром.

Среди главных задач Бартош также назвал обеспечение кормами животноводства.

— 32 центнера кормовых единиц на условную голову мы в обязательном порядке должны обеспечить. Это даст возможность, во-первых, сохранить поголовье, — отметил Сергей Бартош.

По его словам, проблемы с падежом скота связаны как раз с количеством и качеством кормов.

сельское хозяйство
экономика