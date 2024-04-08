Air Astana выполнит дополнительные рейсы из Алматы в Атырау

Air Astana 9 апреля выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Вместительность авиалайнера, по данным компании, составляет 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15.
Решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области.
Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации.