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Ростовстат назвал донские города с самыми низкими ценами на мясо

Самой дешевой свинина оказалась в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ростовстат опубликовал данные о том, в каких донских городах самое дешевое мясо. Статические данные опубликованы на региональном сайте ведомства.

Так, по состоянии на 1 апреля самая дешевая свинина продается в Ростове. За один килограмм она обойдется в 341,47 ₽ При этом самая дорогая оказалась в Таганроге — по 375,77 ₽ Средняя цена по области — 356 ₽

Дешевле всего говядину можно приобрести в Шахтах — по 503,65 ₽ за килограмм. В Таганроге она обойдется в 566,74 ₽ А средняя цена по области — 535,99 ₽

Самая низкая цена на баранину оказалась в Миллерово — 550,44 ₽ В Таганроге она будет стоить 687,32 ₽ В среднем по области — 667,25 ₽

Куры дешевле всего продаются в Миллерово — по 191,07 ₽ Самые дорогие они в Сальске — по 204,22 ₽ А средняя цена — 196,33 ₽