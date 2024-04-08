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Временный терминал прилёта появится в аэропорту Иркутска в конце осени 2024

Временный терминал прилета появится в аэропорту Иркутска осенью 2024 года.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутске началось строительство временного терминала прилета внутренних линий. На работы направлено 585 миллионов рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительстве Иркутской области.

«Подрядчик возводит одноэтажный пассажирский павильон сборно-разборного типа. В здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров предусмотрены зона прилёта и выдачи багажа, зона ожидания для трансферных пассажиров и зона встречающих. Сейчас идёт монтаж основания здания», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.

Также специалисты проводят проектные работы по изменению подъездных путей и схемы парковки на привокзальной площади. Ещё планируется увеличить количество въездов и въездов на парковку. Конец работ по возведению объекта запланирован на конец осени 2024 года. В правительстве отметили, что появление временного терминала позволит разгрузить аэровокзал внутренних линий. Все работы находятся на контроле губернатора региона Игоря Кобзева.