Временный терминал прилёта появится в аэропорту Иркутска в конце осени 2024

Также специалисты проводят проектные работы по изменению подъездных путей и схемы парковки на привокзальной площади. Ещё планируется увеличить количество въездов и въездов на парковку. Конец работ по возведению объекта запланирован на конец осени 2024 года. В правительстве отметили, что появление временного терминала позволит разгрузить аэровокзал внутренних линий. Все работы находятся на контроле губернатора региона Игоря Кобзева.