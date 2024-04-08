Молдова уже не богатая аграрная страна, как была раньше: Почему через 10 лет площадь виноградников станет наполовину меньше

Площадь виноградников в Республике Молдова в последние годы постоянно сокращается, и если тенденция сохранится, то через 10 лет мы достигнем половины эксплуатируемых в 2001 году виноградников.
Данные были представлены на Национальной конференции винной отрасли, прошедшей в Кишинёве.
— На один гектар вновь посаженных виноградников приходится 5,2 га вырубленных насаждений, — рассказал Штефан Яманди, директор Национального бюро винограда и вина (ONVV).
По данным Нацбюро статистики, в настоящее время в Республике Молдова насчитывается 116 тыс. га виноградников, из них 66,4 тыс. га засажены винными сортами, остальное — столовым виноградом, пишет mybusiness.md.
Из общей площади виноградарства только 10 тысяч га имеют статус охраняемого географического указания и лишь немногим более 1,1 тысячи га занимают местные сорта винограда. Например, плантации Рарэ Нягрэ, зарегистрированные в Реестре виноградников, занимают всего 220 гектаров.