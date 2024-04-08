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Молдова уже не богатая аграрная страна, как была раньше: Почему через 10 лет площадь виноградников станет наполовину меньше

Данные были представлены на Национальной конференции винной отрасли, прошедшей в Кишинёве.

Площадь виноградников в Республике Молдова в последние годы постоянно сокращается, и если тенденция сохранится, то через 10 лет мы достигнем половины эксплуатируемых в 2001 году виноградников.

Данные были представлены на Национальной конференции винной отрасли, прошедшей в Кишинёве.

— На один гектар вновь посаженных виноградников приходится 5,2 га вырубленных насаждений, — рассказал Штефан Яманди, директор Национального бюро винограда и вина (ONVV).

По данным Нацбюро статистики, в настоящее время в Республике Молдова насчитывается 116 тыс. га виноградников, из них 66,4 тыс. га засажены винными сортами, остальное — столовым виноградом, пишет mybusiness.md.

Из общей площади виноградарства только 10 тысяч га имеют статус охраняемого географического указания и лишь немногим более 1,1 тысячи га занимают местные сорта винограда. Например, плантации Рарэ Нягрэ, зарегистрированные в Реестре виноградников, занимают всего 220 гектаров.

сельское хозяйство