Кому дадут новую ипотеку «Наурыз» под 9%: новое жилье и состав семьи

В «Отбасы банке» поведали о планирующихся условиях, которые предлагаются утвердить для новой ипотеки.
Первоначальный взнос составит 20%. Ипотечная ставка — 9%, но для социально уязвимых слоев населения — 7%. Срок кредита — 19 лет.
Кто сможет участвовать в программе?
Как оказалось не обязательно иметь депозит 18 месячной давности.
Вы можете в один день открыть депозит и сразу получить заявку ипотеку, в отличии от ипотеки «Отау», — объяснил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.
Однако остается условие, чтобы на депозите «Отбасы банка» должно оставаться 1 млн тенге.
Другое условие — у членов семей, которые получают ипотеку, не должно было быть в последние пять лет никакой недвижимости. Также недвижимости не должно было быть у супруги и детей получателя. Программа должна помочь тем, у кого квартирный вопрос стоит очень остро.
Как отметил Акшанов портал для приема заявок «Баспана маркет» работает хорошо, а программа будет хорошо подготовлена.
— Не будет такого ажиотажа, как в одной известной программе, когда за пять минут расходится весь лимит. Такого лимита не будет, — отметил он.
На программу выделяется 300 млрд тенге. Однако количество желающих может быть очень большим. Поэтому после того, как прием заявок будет принят, банк будет придерживаться принципа ранжирования, чтобы определить окончательный список лиц. Банк планирует обращать внимание на состав семьи, размер имеющегося депозита и его вознагражение.
Ипотека будет выдаваться во всех больших городах и областных центрах страны — Астане, Алматы и Шымкент и других и только под первичное жилье. Вся недвижимость которую можно будет приобрести доступна для изучения на портале «Баспана маркет».