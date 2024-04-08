За ущерб природе Красноярского края золотодобытчики заплатили 4,5 миллиона

За ущерб, нанесенный экологии Красноярского края, золотодобывающая компания «Сисим» выплатил 4,5 миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Еще в октябре 2022 года специалисты минэкологии края, прокуратуры, Росрыболовства, «Главрыбвода» и Среднесибирского УГМС провели проверку информации о загрязнении рек Кан и Тукша, где «Сисим» вел добычу золота. В глухую тайгу летели вертолетом, на месте взяли пробы почвы и воды.
Результаты проверки показали: у компании не было согласования Росрыболовства на добычу золота, а промышленные стоки сливались в реку без очистки. Анализ проб показал, что нормы ПДК вредных веществ нарушены в 39 раз.
Помимо ущерба природе, на «Сисим» наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. По иску прокуратуры ранее компании запрещена эксплуатация участка недр с Саянском районе, где и зафиксированы нарушения.