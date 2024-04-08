За ущерб природе Красноярского края золотодобытчики заплатили 4,5 миллиона

Еще в октябре 2022 года специалисты минэкологии края, прокуратуры, Росрыболовства, «Главрыбвода» и Среднесибирского УГМС провели проверку информации о загрязнении рек Кан и Тукша, где «Сисим» вел добычу золота. В глухую тайгу летели вертолетом, на месте взяли пробы почвы и воды.