Гендиректор и два юрлица стали совладельцами «Енисейагросоюза»

В результате ряда сделок, заключенных с конца марта, доля ранее единственного акционера АО Татьяны Попковой снизилась до 50%. В числе новых совладельцев компании указаны ее гендиректор Александр Сычев (15% уставного капитала), а также зарегистрированные в Красноярске ООО «ДМ трейдинг» (25%) и ООО «ТРК лизинг» (10%).
На долю «Енисейского бройлера» приходится около половины мяса птицы, которое выпускается в Красноярском крае. В начале 2024 года господин Сычев сообщал о том, что в результате строительства новых птичников в первом квартале 2025-го объем производства на птицефабрике составит 42 тыс. т в год (в 2023 году — 20,5 тыс. т). Тогда посетивший предприятие губернатор Михаил Котюков пообещал «прорабатывать меры поддержки» для развития отрасли.
Также в январе 2024 года Татьяна Попкова приняла решение о размещении АО «Енисейагросоюз» биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая на сумму в 400 млн руб.