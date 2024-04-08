Гендиректор и два юрлица стали совладельцами «Енисейагросоюза»

На долю «Енисейского бройлера» приходится около половины мяса птицы, которое выпускается в Красноярском крае. В начале 2024 года господин Сычев сообщал о том, что в результате строительства новых птичников в первом квартале 2025-го объем производства на птицефабрике составит 42 тыс. т в год (в 2023 году — 20,5 тыс. т). Тогда посетивший предприятие губернатор Михаил Котюков пообещал «прорабатывать меры поддержки» для развития отрасли.