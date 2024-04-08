Число посуточно сдаваемых квартир выросло в Хабаровске

С 8 апреля «Авито» запускает сервис онлайн-бронирования отелей. На платформе можно будет «снять» жилье для посуточного проживания, загородный дом или квартиру, а пользователи будут получать кэшбек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сначала можно будет получать до 15% от стоимости жилья бонусами. Традиционно они приравниваются к рублям, которыми в течение трех месяцев можно будет оплатить до 10% других бронирований или оплатить другие услуги. Осенью в список включатся и отели.
На Дальнем Востоке объем предложений по аренде посуточных квартир вырос на 30%, а загородного жилья — на 77%. Средняя стоимость краткосрочного съема жилья составила 2,7 тысячи рублей, загородной — восемь тысяч рублей.
— Сегодня каждый день более миллиона человек ищет посуточное жилье. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям, — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.