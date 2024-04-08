Планируется строительство 3-го этапа Восточной эстакады

В настоящее время идет подготовка соответствующих документов для внесения поправок в закон о бюджете. К мероприятиям по выбору подрядной организации планируется приступить ориентировочно во втором полугодии текущего года. «Строительство 3-го этапа Восточной эстакады пойдет от стадиона на острове Октябрьский до ул. Муромская с подъездом к ул. Дзержинского. Общая протяженность 3 км, четыре полосы движения. Предусмотрены транспортные развязки на острове Октябрьский и в районе Московского рынка, а также мост через реку Старая Преголя и путепровод через железную дорогу», — отметили в ведомстве.