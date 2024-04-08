Жильцы воронежской многоэтажки: «В доме без нашего ведома поменяли УК»

— А позже мы узнаем, что главная по дому принесла туда же другой протокол, где 80% участников собрания голосуют за УК «Парус», — говорит Александр Спесивцев. — Мы запросили в ГЖИ этот протокол, пересняли фотографии и подписи. А потом узнали, что никто из, якобы, подписавшихся на этом собрании не был, и вообще против этой УК.