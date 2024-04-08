Жильцы воронежской многоэтажки: «В доме без нашего ведома поменяли УК»

Житель девятиэтажного дома по улице Баррикадной, 28 Александр Спесивцев рассказал «Комсомолке», как он и его соседи столкнулись с неожиданным для них переводом в другую управляющую компанию. По словам нашего читателя, раньше их многоэтажкой управляла УК «Левобережник». А недавно жильцы случайно узнали, что компания обанкротилась, и их передали УК «Парус».
— Кто принял это решение и почему мы об этом не знали? — недоумевает Александр. — Не хотелось бы, чтобы наш дом передавали какой-то компании без нашего ведома. В доме живут в основном старики, многим проблематично даже выйти на улицу, не то, чтоб отстаивать свои права, ездить через весь город с жалобами.
Алесандр пообщался с соседями, те также были против УК «Парус». Договорились, что лучше перейти в компанию «АВА-Кров».
— Она находится рядом с домом и мы ее хорошо знаем, — рассудили жильцы.
ДВА ПРОТОКОЛА.
Провели общее собрание, на котором постановили перейти в компанию «АВА-Кров». За это решение проголосовали больше 60% жильцов. Протокол собрания передали в Государственную жилинспекцию.
— А позже мы узнаем, что главная по дому принесла туда же другой протокол, где 80% участников собрания голосуют за УК «Парус», — говорит Александр Спесивцев. — Мы запросили в ГЖИ этот протокол, пересняли фотографии и подписи. А потом узнали, что никто из, якобы, подписавшихся на этом собрании не был, и вообще против этой УК.
Жильцы написали в жилинспекцию заявление с требованием признать второй протокол поддельным и с тревогой ждут решения.
НАРУШЕНИЙ НЕТ.
Чтобы разобратьсяв этой непостой истории «Комсомолка» обратилась в государственную жилищную инспекцию по Воронежской области. Нам пояснили что УК «Парус» получило дом в управление на основании решения общего собрания собственников от 24 октября 2023 года, предоставленного в ГЖИ.
В жилинспекции заверили, что проверили протокол на признаки ничтожности и не обнаружили их. То есть нарушений, из-за которых документ может быть признан недействительным, нет. Согласно ему, решение о переходе в УК «Парус» принято большинством участников собрания, говорят в ГЖИ.
— В период, когда заявление было у нас на рассмотрении, обращений от собственников помещений о том, что общее собрание не проводилось, не поступало, — добавили в ведомстве. — Поэтому были приняты решения о внесении в реестр лицензий сведений о прекращении управления домом АО «УК Левобережного района» и об управлении ООО УК «Парус» с 1 декабря 2023 года.
Заявление от «АВА-кров» о передаче ей в управлении многоквартирного дома 28 по ул. Баррикадная на основании решения общего собрания дома, поступило в ГЖИ позже. Протокол датирован 7 марта 2024 года. Сейчас он находится на проверке, которая должна завешиться до 7 мая.
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО ПОЛИЦИЯ.
По закону, собственники имеют право менять УК хоть каждый месяц. Но это лишние хлопоты жильцам и дополнительная работа жилинспекции. Чтобы собственники были в курсе смены УК, информацию о проведенных собраниях и поступивших заявлениях управляющих организаций еженедельно размещают на официальном сайте ГЖИ и в телеграмм-канале инспекции.
Проверкой подлинности протоколов жилинспекция не занимается. Это полномочия полиции. В случае, когда собственники сообщают о том, что договор фальсифицирован, документ передают в правоохранительные органы. И таких случаев, на самом деле, немало. Каждую неделю в ГЖИ поступает от 100 до 200 заявлений от собственников о возможной фальсификации протокола общего собрания. Граждане могут обратиться в полицию и самостоятельно, это ускорит процесс рассмотрения.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СОБРАНИЯ.
От возможных подделок, говорят в ГЖИ, можно застраховаться с помощью проведения электронных собраний. Впервые эту практику ввели в ковидные времена, когда существовал запрет на очные массовые мероприятия. Позже воронежцы осознали удобство электронной формы и все чаще делают выбор в ее пользу. Количество таких собраний собственников растет год от года.
В электронном собрании можно участвовать, не выходя из дома. через портал Госуслуг или записав свое решение по обсуждаемому вопросу в письменном виде для дальнейшего сканирования заявления и предоставления его организатору собрания. Подделать такую, электронную, подпись уже не получится, говорят в жилинспекции.