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Отопительный сезон завершают в ряде муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области раньше срока приступили к завершению отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

После потепления в ряде муниципалитетов Ростовской области раньше обычного завершили отопительный сезон. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— Сейчас отопительный период завершен в Егорлыкском районе и Ростове-на-Дону. Также батареи отключают в Батайске, Донецке, Новочеркасске, Шахтах, Боковском, Веселовском, Мясниковском, Сальском и Усть-Донецком районах, — сообщил Игорь Сорокин.

Напомним, тепло в домах обычно отключают в том случае, если в течение пяти дней средняя температура воздуха не опускается ниже +8 градусов.

Там, где отопительный сезон еще не завершили, отключить подачу тепла самостоятельно (при наличии технической возможности) могут собственники многоквартирных домов. Однако перед этим следует уведомить ресурсоснабжающую организацию. В домах с индивидуальными источниками тепла батареи отключают после общего собрания жильцов.

ЖКХ