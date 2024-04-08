Отопительный сезон завершают в ряде муниципалитетов Ростовской области

Там, где отопительный сезон еще не завершили, отключить подачу тепла самостоятельно (при наличии технической возможности) могут собственники многоквартирных домов. Однако перед этим следует уведомить ресурсоснабжающую организацию. В домах с индивидуальными источниками тепла батареи отключают после общего собрания жильцов.