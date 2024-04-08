Назван первый иностранный гость ПМЭФ-2024

Стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 будет стоить 103,8 миллиона рублей. В эту сумму войдет организация конгрессного зала-амфитеатра на 100 мест, зона деловых контактов на 40 посадочных мест и закрытая зона для переговоров на 35 посадочных мест. Также будет обустроена зона VIP-переговоров и зона для работы СМИ.