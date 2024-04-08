Мэрия изымет у омичей квартиры в 10 аварийных домах

Мэрия Омска изымет у горожан квартиры, расположенные в подлежащих сносу аварийных домах.
Это одно- или двухэтажные бараки, в каждом из которых до восьми квартир. Взамен их владельцам предоставят другое жилье.
Мэр Омска Сергей Шелест подписал два постановления об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд, поручив департаменту жилищной политики подготовить на сей счет документы.
Сносу подлежат дома на улицах 7-я Кировская, 3; Можайского, 6; 1-я Тепловозная, 12А; 2-я Кировская, 109; Воровского, 136; Владивостокская, 71; Можайского, 2; Тракторная, 2; Мельничная, 64; Малый литейный переулок, 6.